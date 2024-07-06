Mbappe, Ronaldo'yu üzdü! Fransa penaltılarla turladı, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu

Portekiz ve Fransa, EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanan maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmanın 90 dakikası golsüz beraberlikle geçilirken, 15'er dakikalık iki uzatma dakikasında da gol sesi çıkmadı.

PENALTILARLA TURLADILAR

Karşılaşmada seri penaltı vuruşlarına geçilirken, Fransa rakibini 5-3 mağlup ederek bir üst tura çıktı ve yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

ZORLU MAÇ 9 TEMMUZ'DA

İspanya-Fransa yarı finalinde düdük 9 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de çalacak.





