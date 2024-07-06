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  4. Mbappe, Ronaldo'yu üzdü! Fransa penaltılarla turladı, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu

Mbappe, Ronaldo'yu üzdü! Fransa penaltılarla turladı, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.07.2024 00:44
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Son dakika... EURO 2024'te heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürerken kritik mücadelede Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. 90 dakikanın ardından geçilen uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken kazananı penaltı atışları belirledi. İşte detaylar...

Mbappe, Ronaldo'yu üzdü! Fransa penaltılarla turladı, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu

Portekiz ve Fransa, EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanan maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmanın 90 dakikası golsüz beraberlikle geçilirken, 15'er dakikalık iki uzatma dakikasında da gol sesi çıkmadı.

PENALTILARLA TURLADILAR

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Karşılaşmada seri penaltı vuruşlarına geçilirken, Fransa rakibini 5-3 mağlup ederek bir üst tura çıktı ve yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

ZORLU MAÇ 9 TEMMUZ'DA

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İspanya-Fransa yarı finalinde düdük 9 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de çalacak.

Euro 2024


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