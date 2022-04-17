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Mbappe ve Neymar, Cengiz Ünder'i üzdü

17.04.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayıp 45 dakika sahada kaldığı maçta Marsilya, deplasmanda Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildi.

Mbappe ve Neymar, Cengiz Ünder'i üzdü

Le Classique'te Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya'yı 2-1 yendi. Marsilya'yı ağırladığı 12 lig maçında 1 kez kaybeden Paris, 10. galibiyetini elde etti.

Goller: 12' Neymar, 45' Mbappe(penaltı), 31' Duje Caleta-Car

CENGİZ ÜNDER 45 DAKİKA SAHADA KALDI

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Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, maçın ilk 45 dakikasında süre aldı.

Marsilya'yı ağırladığı son 12 lig maçında sadece 1 kez kaybeden ve 10. kez kazanan Paris, puanını 74'e yükseltti. Marsilya ise 4 maç sonra kaybetti ve 59 puanda kaldı.

Paris, gelecek hafta Angers deplasmanına gidecek. Marsilya ise sahasında Nantes'ı ağırlayacak.


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Cengiz Ünder Neymar
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