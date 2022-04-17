Mbappe ve Neymar, Cengiz Ünder'i üzdü

Le Classique'te Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya'yı 2-1 yendi. Marsilya'yı ağırladığı 12 lig maçında 1 kez kaybeden Paris, 10. galibiyetini elde etti.

Goller: 12' Neymar, 45' Mbappe(penaltı), 31' Duje Caleta-Car

CENGİZ ÜNDER 45 DAKİKA SAHADA KALDI

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, maçın ilk 45 dakikasında süre aldı.

Marsilya'yı ağırladığı son 12 lig maçında sadece 1 kez kaybeden ve 10. kez kazanan Paris, puanını 74'e yükseltti. Marsilya ise 4 maç sonra kaybetti ve 59 puanda kaldı.

Paris, gelecek hafta Angers deplasmanına gidecek. Marsilya ise sahasında Nantes'ı ağırlayacak.



