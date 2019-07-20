Mbaye Diagne, 14 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan Al Nasr'a transfer oluyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin, Al Nasr'a transferinin an meselesi olduğu iddia edildi.

Arap medyasında yer alan habere göre; Galatasaray, Al Nasr yöneticileri ile transferde büyük ölçüde anlaştı.

BONSERVİSİ 14 MİLYON EURO

Haberde ayrıca Arabistan kulübünün Mbaye Diagne için Galatyasaray'a 14 milyon Euro' ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray'a transferi sonrasında taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan Diagne, geçtiğmiz sezon Kasımpaşa'da 19, Galatasaray'da ise 10 gol atarak gol krallığı ünvanını elde etmişti.

