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Mbaye Diagne, 14 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan Al Nasr'a transfer oluyor

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 20.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Arap basını, Galatasaray'ın bir an önce takımdan göndermeye çalıştığı Mbaye Diagne'nin 14 milyon Euro bedelle Al Nasr'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Mbaye Diagne, 14 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan Al Nasr'a transfer oluyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin, Al Nasr'a transferinin an meselesi olduğu iddia edildi.

Arap medyasında yer alan habere göre; Galatasaray, Al Nasr yöneticileri ile transferde büyük ölçüde anlaştı.

BONSERVİSİ 14 MİLYON EURO
Haberde ayrıca Arabistan kulübünün Mbaye Diagne için Galatyasaray'a 14 milyon Euro' ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray'a transferi sonrasında taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan Diagne, geçtiğmiz sezon Kasımpaşa'da 19, Galatasaray'da ise 10 gol atarak gol krallığı ünvanını elde etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne galatasaray Al Nasr

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