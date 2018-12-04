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Mbaye Diagne: 3 büyüklerde oynamak isterim

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 04.12.2018 11:44 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanabileceğine inandığını söyledi. Diagne, 3 büyüklerden teklif gelmesi halinde transfer olmak isteyebileceğini söyledi.

Mbaye Diagne: 3 büyüklerde oynamak isterim

Lacivert-beyazlı formayla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 16 gol kaydeden 27 yaşındaki Mbaye Diagne, sergilediği performansla futbol kamuoyunda adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 2 kez fileleri havalandırarak alınan 1 puanda başrol oynayan Diagne, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mbaye Diagne, sezon sonunda Avrupa liglerinde en çok gol atan futbolcuya verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanabileceğine inandığını belirterek, "Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Oynayacağımız çok maç var. Bunu konuşmak için oldukça erken. Ancak bu performansımı devam ettirirsem ve aynı şekilde çalışmayı sürdürürsem her şeyin kendi açımdan mümkün olduğuna inanıyorum. Bu ödülü de kazanabileceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Büyük takımda oynamayı isterim"

Diagne, Kasımpaşa'nın menfaatleri doğrultusunda kariyerini ileri taşıyabilecek büyük bir takımda oynamak istediğini aktardı.

Senegalli oyuncu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın forvet sıkıntısı çektiğinin hatırlatılması ve bu takımlardan teklif gelmesi halinde kararının ne olacağı sorusuna, "Bu sezon birçok takımın sorunları var. Ama bunu konuşmak için oldukça erken olduğunu düşünüyorum. İlk yarının bitmesine daha zaman var. Büyük takımda oynamayı ve mücadele etmeyi isterim. Bu, Türkiye'de ya da Avrupa'da da olabilir. Benim tek amacım kariyerimi daha da ileri taşımak ama bunu yaparken Kasımpaşa'yı da mutlu etmem lazım. Şu an Kasımpaşa'nın oyuncusuyum ancak gelmesi halinde böyle bir teklifi kariyerimi daha ileri taşımak ve Kasımpaşa'yı mutlu etmek açısında değerlendirebilirim." cevabını verdi.

İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de oynadığını hatırlatan Diagne, "İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga'da oynamadım. Bu liglere gitmek ve yüksek seviyede futbol oynamak kariyerimi bir adım öteye taşımak açısından önemli. Bu, sadece benim karar verebileceğim bir şey değil. Her şeyi kendimiz kontrol edemiyoruz. Bir sonraki sezon hangi ligde ve takımda oynayacağımızı şimdiden bilmemiz mümkün değil. Bu Allah'ın bilebileceği bir şey." diye konuştu.

"Mustafa Denizli büyük bir isim"

Diagne, lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Mustafa Denizli'nin oldukça tecrübeli ve güçlü bir isim olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adamın tecrübesiyle özellikle gençler olmak üzere tüm oyunculara çok fazla yardımcı olduğunu dile getiren Senegalli santrfor, "Mustafa Denizli, oldukça tecrübeli ve büyük bir isim. Böyle tecrübeli bir teknik direktörle çalışmak bizim için bir şans, çok önemli. Eski teknik direktörümüz Kemal Özdeş de oldukça iyi işler yaptı. Ona da kendi kariyerinde başarılar dilerim. Oyuncular ve teknik direktörler değişebiliyor. Bunların hepsi futbolun bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendime referans olarak aldığım oyuncular var"

Kasımpaşalı futbolcu, Didier Drogba, Samuel Eto'o ve El-Hadji Diouf'u izleyerek kendisini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in İtalyan golcüsü Mario Balotelli'nin oyun stilini beğendiğini ifade eden 27 yaşındaki oyuncu, "Ama idol olarak aldığım bir oyuncu yok. Ben bütün oyuncuları izliyorum. Drogba, Eto'o ve El-Hadji Diouf'u izledim, izlemeye devam ediyorum. Hepsinden bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Kendime referans olarak aldığım oyuncular var ama idol olarak gördüğüm futbolcu yok." diye konuştu.

"Milli takıma seçilmem rüyanın gerçeğe dönüşmüş hali"

Bu sezon sergilediği performansla Senegal Milli Takımı'na da davet edilen ve şu ana kadar 3 maçta forma giyen Mbaye Diagne, şunları kaydetti:

"Gerçekten harika bir durum. Büyük bir onur. Her oyuncu için ülkesinin milli takımında oynamak oldukça önemlidir. Hedeflerimden birisi buydu. Bunun için çabalıyordum ve Allah doğru zamanda oraya gitmemi sağladı. Bunu bir rüyanın gerçeğe dönüşmüş hali olarak tanımlayabilirim, çünkü hayal ettiğim şeylerden biriydi. Sonunda bunu başardım."

Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Diagne, "Türkiye'de olmak oldukça güzel. Burada hiç problem yaşamıyorum. Antrenmanlar dışında evde ailemle vakit geçiriyorum. İstanbul sevdiğim bir şehir. Görülmesi gereken birçok yeri var." diyerek sözlerini tamamladı.

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