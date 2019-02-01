Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Kostas Mitroglou'ndan Mustafa Cengiz'e ziyaret

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ziyarette yeni transferler, başkan Cengiz'in yanı sıra 2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile bir araya geldi. "GALATASARAY DÜNYA ÇAPINDAKİ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cengiz, "Taraftarlarımıza sabırlı oldukları için teşekkür ediyorum. Uzun bir yürüyüş, uzun bir maraton. Biraz sıkıntılı, biraz bariyerli. Ancak Galatasaray bariyerleri çok kolay aşar ve aştı. Taraftarlarımız bunu gördü. Camianın gücünü gördü. Biz yönetim olarak onları temsil eden bir aracız. Galatasaray, dünya çapındaki gücünü gösterdi" ifadelerini kullandı. "MITROGLOU DÜNYA YILDIZI"

Diagne, Mitroglou ve Luyindama transferlerini de değerlendiren Galatasaray Başkanı, "Diagne'nin oyunuyla takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mitroglou ise onlarca seçenek içerisinde bizim ön plana aldığımız oyunculardan biriydi. Değerli bir futbolcu, bir dünya yıldızı. Türkiye'de de inşallah çok başarılı olacak. Luyindama da umarım yıllarca takımımıza hizmet edecek." şeklinde görüş belirtti.

İkinci başkan Albayrak ile başkan yardımcısı Günay ise Diagne'nin Galatasaray'a transferinin ardından mutluluk duyduklarını aktardı. MITROGLOU: TERİM'E BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

Sarı-kırmızılı takımın Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Kostas Mitroglou, teknik direktör Fatih Terim ile çalışacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Fatih Terim'in çok önemli bir kariyerinin olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Atacağım gol sayısıyla ilgili yorumda bulunmam. En iyi performansımı vermek istiyorum. Gol atmak önemli ancak daha önemli olan kazanmak ve sezon sonunda şampiyon olmak. Fatih Terim çok büyük bir isim. Ona büyük saygı duyuyorum. Ülkede onu herkesin sevdiğini düşünüyorum. Terim ile çalışacağım için mutluyum" şeklinde konuştu. "BU BÜYÜK KULÜP İÇİN OYNAMAK BENİM İÇİN ZEVK"

Yunan futbolcu, takıma faydalı olmak için elinden geleni yapacağını aktararak, şunları kaydetti: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu büyük kulüp için oynamak benim için büyük bir zevk olacak. Geldiğimden dolayı insanların çok mutlu olduğunu gördüm. Benim için özel bir duygu. Burada oynayan birçok oyuncuyu ve kulübün büyük bir tarihi olduğunu biliyordum. Taraftarlar hakkında da bilgim var. Galatasaray'ı çok seviyorum."