Mbaye Diagne'den Alex Iwobi'ye küfürlü tepki

Galatasaray'ın yıldız forveti Mbaye Diagne, sosyal medyada yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı.
Arsenal'in Rennes'i 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maçta, İngiliz ekibinin yıldızı Alex Iwobi'nin Rennes forması giyen Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı harekete tepki gösteren Diagne, sosyal medyada sert ifadeler kullandı.
Iwobi'nin Traore'ye ırkçılık yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Diagne, "O....pu çocuğu! Irkçı pislik" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Diagne, geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a karşı bir gol kaydederek şanssızlığını sona erdirmişti.
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