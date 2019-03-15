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Mbaye Diagne'den Alex Iwobi'ye küfürlü tepki

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 15.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

Arsenal forması giyen Alex Iwobi'nin Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı hareket, futbol dünyasında tepkiyle karşılanırken Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mbaye Diagne'nin paylaşımı olay yarattı. Diagne, Iwobi'ye küfür ederek tepkisini dile getirdi.

Mbaye Diagne'den Alex Iwobi'ye küfürlü tepki

Galatasaray'ın yıldız forveti Mbaye Diagne, sosyal medyada yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı.

Arsenal'in Rennes'i 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maçta, İngiliz ekibinin yıldızı Alex Iwobi'nin Rennes forması giyen Hamari Traore'ye yaptığı ırkçı harekete tepki gösteren Diagne, sosyal medyada sert ifadeler kullandı.

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Iwobi'nin Traore'ye ırkçılık yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Diagne, "O....pu çocuğu! Irkçı pislik" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Diagne, geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a karşı bir gol kaydederek şanssızlığını sona erdirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne galatasaray Alex Iwobi

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