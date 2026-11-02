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Can kaybı 5 bini, vaka sayısı 10 bini aştı! DSÖ alarma geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 26'ya yükseldi. Ülkede toplam 10 bin 351 vaka bildirilirken ölüm oranının yaklaşık yüzde 50 olduğu belirtildi. Salgının yayılmaya devam etmesi, hastalığın kontrol altına alınmasına ilişkin endişeleri artırdı.

Can kaybı 5 bini, vaka sayısı 10 bini aştı! DSÖ alarma geçti
Çiğdem Berfin Sevinç

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 26'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 10 bin 351 olarak açıklandı.

Mayıs ayında doğrulanan salgın, kısa sürede ülkenin farklı bölgelerine yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, salgının ulaştığı boyuta dikkat çekerek yaşananların yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurguladı.

DSÖ program yöneticisi Dr. Patrick Otim, salgının aileleri ve toplulukları derinden etkilediğini belirterek can kaybının hastalığın ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Can kaybı 5 bini, vaka sayısı 10 bini aştı! DSÖ alarma geçti 1

BUNDİBUGYO VİRÜSÜNE KARŞI ONAYLI TEDAVİ BULUNMUYOR

Salgına, Ebola virüsünün türlerinden biri olan Bundibugyo virüsünün neden olduğu bildirildi. Bu salgın, 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan ve yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği salgının ardından tarihteki en ölümcül Ebola salgınlarından biri olarak gösteriliyor.

Bundibugyo virüsüne karşı şu anda onaylanmış bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Sağlık çalışanları, hastaların belirtilerini hafifletmeye ve gelişen komplikasyonları kontrol altına almaya yönelik tedaviler uyguluyor. Açıklanan verilere göre, 2 bin 788 kişi hastalığı atlattı.

Can kaybı 5 bini, vaka sayısı 10 bini aştı! DSÖ alarma geçti 2

EBOLA BELİRTİLERİ NELER?

Dünya Sağlık Örgütüne göre Ebola'nın ilk belirtileri arasında ani ateş, baş ağrısı, aşırı yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, iştahsızlık ve titreme yer alıyor.

Hastalık ilerledikçe şiddetli ishal, sürekli kusma, karın ağrısı, bulantı, cilt döküntüleri, göğüs ağrısı ve nefes almada güçlük görülebiliyor. Ağır vakalarda burun ve diş etlerinde kanama, dışkıda veya kusmukta kan, organ yetmezliği ve şok gelişebiliyor.

Can kaybı 5 bini, vaka sayısı 10 bini aştı! DSÖ alarma geçti 3

SALGIN 8 EYALETTE YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Ebola salgınının ülke genelinde yayılması, sağlık ekiplerinin hastalığı kontrol altına alma çabalarını zorlaştırıyor.

Mayıs ayında ilan edilen salgın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki 26 eyaletin 8'inde bulunan 178 sağlık bölgesinden 67'sine ulaştı. Bu bölgelerin 50'sinde aktif vakaların bildirildiği belirtildi.

Can kaybı 5 bini, vaka sayısı 10 bini aştı! DSÖ alarma geçti 4

Can kaybı 5 bini, vaka sayısı 10 bini aştı! DSÖ alarma geçti 5

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ebola virüsü Kongo Demokratik Cumhuriyeti dsö ölü vaka
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