Mbaye Diagne'den paylaşım açıklaması

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Marsilya maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

"SON KARARI HOCAMIZ VERİYOR"

Takımdaki rekabet sorulan Mbaye Diagne, "3 forvetiz ve hepimizin üzerine düşen görevler var, bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Marsilya maçını kazanmaya geldik, umarım kazanarak ayrılacağız. Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum ama biz işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik" cevabını verdi.

PAYLAŞIM AÇIKLAMASI

Sosyal medyadaki paylaşımları sorulan Diagne, "Sosyal medyada paylaştığım gönderinin kulüp ve hocayla bir ilgisi yok. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var, bazen reaksiyon gösterebiliyorlar." dedi.

"ARAMIZDA BABA-OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

Fatih Terim ile arasında baba oğul ilişkisi olduğunu belirten Senegalli golcü, "Hocamızla iyi bir ilişkimiz var, antrenman öncesinde veya sonrasında şakalaşıyoruz. Hocamız da İtalyanca konuşuyor, İtalyanca konuşma şansımız var. Aramızda baba oğul ilişkisi var, çok memnunum." diye konuştu.



