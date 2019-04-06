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Mbaye Diagne'nin performansı sosyal medyayı salladı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 06.04.2019 22:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Mbaye Diagne, performansıyla dikkat çekerken Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Senegalli golcüyle ilgili dikkat çeken yorumlar yaptılar.

Mbaye Diagne'nin performansı sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Bu maçta 2 gol kaydeden Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Diagne için yapılan yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Mbaye Diagne Didier Drogba

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