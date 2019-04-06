Mbaye Diagne'nin performansı sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi. Bu maçta 2 gol kaydeden Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Diagne için yapılan yorumlardan bazıları...





