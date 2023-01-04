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Mbaye Diagne rüzgarı esmeye devam ediyor! Galatasaray'dan ayrıldığına adeta pişman etti...

04.01.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne rüzgarı bu maçta da esti.

Mbaye Diagne rüzgarı esmeye devam ediyor! Galatasaray'dan ayrıldığına adeta pişman etti...
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam etti. 17. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Fatih Karagümrük'ün yıldız golcüsü Diagne'nin performansı taraflı tarafsız herkesten geçer not aldı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE KENDİNİ BULDU

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Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 16 maça çıkan Mbaye Diagne, 9 gol ve 2 asistlik performansla toplamda 11 gole direkt etki etmeyi başardı. Pirlo'nun değişilmez oyuncuları arasında olan 31 yaşındaki golcü oyuncu herkesin takdirini kazanmış durumda...

GALATASARAY İSTEMEDİ

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Sezon başında Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Diagne, sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak yeni bir maceraya atılmıştı. İstanbul'u çok seven ve İstanbul'da kalmak isteyen Diagne kararını Fatih Karagümrük'ten yana kullanmıştı.


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