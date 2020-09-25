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Mbwana Samatta: Umarım birçok kupa kazanırız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Aston Villa kulübünden kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, "Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" dedi.

Mbwana Samatta: Umarım birçok kupa kazanırız

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan ilk yılı kiralık olmak üzere 4 seneliğine renklerine bağladığı Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, imzayı attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" diye konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: AA

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