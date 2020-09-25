Mbwana Samatta: Umarım birçok kupa kazanırız

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan ilk yılı kiralık olmak üzere 4 seneliğine renklerine bağladığı Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, imzayı attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.
27 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" diye konuştu.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: AA
Arda Turan'ın derbi heyecanı
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic sesleri
Fenerbahçe Samatta'yı resmen açıkladı
F.Bahçe'den bir forvet transferi daha
İşte muhtemel 11'ler
Cagliari Godin'i transfer etti
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih
Maç sonrası Terim'den flaş açıklamalar
Beşiktaş cephesinden Aboubakar açıklaması
Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi!
Dünyaca ünlü golcü koronavirüse yakalandı
Mandzukic'in yeni adresi belli oldu
Gözler Uğurcan ve Guilherme'de
Schalke 04'ten Çalhanoğlu transferi
'Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor'
1,1 milyar Euro'luk maç
Okuyucu Yorumları 0 yorum