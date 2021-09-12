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McLaren 11 yıl sonra tarih yazdı!

12.09.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaylı Formula 1 Monza GP'sinde Verstappen ve Hamilton yarış dışı kaldı; McLaren 11 yıl sonra duble yaptı.

McLaren 11 yıl sonra tarih yazdı!

Formula 1'de olaylı Monza Grand-Prix'sinde McLaren dublesi yaşandı.

Şampiyonluk adayları Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın 26. turda yaşadıkları kaza sonrası yarış dışı kaldılar. Yarışı ilk turdan itibaren kontrol altında tutan Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo, 3 yıl sonra ilk yarışını kazandı.

Yine McLaren'den Lando Norris, yarışı ikinci sırada bitirerek McLaren'a 11 yıl aradan sonra ilk dublesini getirdi. İngiliz takım ayrıca 9 yıl sonra ilk yarışını da kazandı.

Red Bull pilotu Sergio Perez, podyumu tamamladı. Yarışa son sıradan başlayan Mercedes'ten Valtteri Bottas ise 4. sırayı aldı.

McLaren 2012'den sonra ilk yarışını kazandı, 2010'dan sonra ilk dublesini Monza'da yaptı.

1-Ricciardo
2-Norris
3-Perez
4-Bottas
5-Leclerc
6-Sainz
7-Stroll
8-Alonso
9-Russell

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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