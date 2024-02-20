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MEB 81 ilde yüzlercesini kapattı! Öğrenciler farkında bile değil ama... İhbarlar sonrası harekete geçildi, 80 milyon TL ceza kesildi

20.02.2024 12:11 | Son Güncelleme:
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MEB 'merdiven altı' kurslara savaş açtı. Hiçbir izni olmadan öğrencilere hizmet adı altında resmi, özel ve gönüllü olarak eğitim öğretim faaliyetinde bulunan kurslar için Milli Eğitim Bakanlığı, harekete geçti. Gelen ihbarları değerlendiren Bakanlık, 81 ilde yüzlerce ruhsatsız kursu kapattı, 80 milyon TL para cezası kesti.

MEB 81 ilde yüzlercesini kapattı! Öğrenciler farkında bile değil ama... İhbarlar sonrası harekete geçildi, 80 milyon TL ceza kesildi

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, resmi, özel ve gönüllü kuruluşların her türlü eğitim öğretim faaliyetleri, bakanlığın izni ve denetiminde olduğundan, yetkili makamlardan kurum açma ruhsatı almadan yürütülen faaliyetler "izinsiz" kabul ediliyor.

Söz konusu faaliyetleri yürüten merdiven altı yerler, devletin milli güvenliğine tehdit oluştururken aynı zamanda, "kayıt dışı" olduklarından birçok ekonomik probleme neden oluyor.

Bakanlık, ruhsatı olmadan faaliyet gösteren söz konusu kurslarla mücadele çalışmalarını İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütüyor.

MEB, merdiven altı kurumlarla mevcut mücadele uygulamalarına ek olarak MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturarak 1 Eylül 2023 itibarıyla kapsamlı bir mücadele başlattı.

MÜKERRER İHBARLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Bu kapsamda, bakanlığa 81 ilden toplam 5 bin 181 kursun "merdiven altı" olduğu yönünde ihbar geldi.

Bakanlıkça yapılan tasnif sonucunda bu ihbarlardan mükerrer olanlar birleştirildi ve 2 bine yakın izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti gösterdiği belirtilen kursla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması için valiliklere yazı yazıldı, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı da devreye girdi.

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YÜZLERCE KAPATMA YAPILDI, İŞLEMLER SÜRÜYOR

81 ilden ihbar edilen 2 bine yakın izinsiz kurstan yüzlercesi ya kapatıldı ya da kapatma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen bu kurslara 80 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere hem valilik hem de bakanlık müfettişlerince yürütülen denetimlerin artırılacağını aktardı.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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