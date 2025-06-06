MEB AGS (Akademi Giriş Sınavı) P1, P2 ve P3 puanı nedir? MEB AGS puan türleri

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına çeşitli eğitimler verilmesini sağlar ve mesleki anlamda gelişmelerine destek olmak adına türlü uygulamalar gerçekleştirir. Bunlardan biri de MEB AGS olarak bilinen Akademi Giriş Sınavı’dır.

MEB AGS (Akademi Giriş Sınavı) nedir?

Açılımı Akademi Giriş Sınavı olan MEB AGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan öğretmen adaylarının Akademik hazırlık eğitimlerine kabul edilmeleri için yapılan bir sınavdır. Bu sınav öğretmen adayı olan kişilerin pedagojik bilgilerini, mesleki yeterliliklerini ve alanlarındaki bilgilerini, yetkinliklerini ölçmeyi amaçlamış olan oldukça kapsamlı bir sınavdır.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na göre öğretmen olacak kişiler, en az lisans düzeyinde olan bir yükseköğretim programından mezun olmalıdır. Ayrıca adaylar Milli Eğitim Bakanlığı akademisi tarafından verilecek olan hazırlık eğitimine katılmadan önce AGS sınavına girmeli ve bu sınavdan belli bir puanın üzerinde sonuç elde etmelidir.

MEB AGS puan türleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği AGS sınavı belli puan türleri üzerinden değerlendirilir. MEB AGS puan türleri öğretmen olacak kişilerin girdikleri testlerin bölümlerine ve alan bilgilerine göre farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak öne çıkan puan türleri şunlardır:

AGS P1 (Puan Türü 1)

AGS P2 (Puan Türü 2)

AGS P3 (Puan Türü 3)

AGS P4 (Puan Türü 4)

MEB AGS P1 puanı nedir?

MEB AGS puan türleri adayların öğretmenlik konusundaki yeterliliklerini, alanlarındaki bilgi seviyelerini ölçer. Kişilerin akademik planlamalarında ve süreçlerinde son derece önemli bir değerlendirme sağlar.

MEB AGS puan türlerinden olan kısaca MEB AGS P1 olarak isimlendirilen puan türü genel kültür ve genel yetenek bilgilerini ölçen bir puan türüdür. Adayların temel akademik yeterliliklerini değerlendirmek amacı ile kullanılmaktadır. Daha kısa tanımı ile akademik yeterlilik puanıdır.

MEB AGS P2 puanı nedir?

AGS P2 puanı pedagojik formasyon puanı olarak açıklanır. Bu puan türü eğitim bilimleri alanındaki başarıyı ölçmektedir. Sınava giren öğretmen adayı olan kişilerin pedagojik bilgi seviyelerini belirleme amacı taşır.

MEB AGS P3 puanı nedir?

MEB AGS P3 puan türü alan bilgisi puanı olarak açıklanır. Adayların uzmanlık alanlarına göre hesaplanan puan türü olarak tanımlanır. Örnek olarak Türkçe öğretmeni olacak adaylar Türkçe bilgileri üzerinden ölçülür ve değerlendirilir.