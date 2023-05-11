MEB AÖL SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir, bugün açıklanır mı? Açık Lise MEB giriş ekranı

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığım tarafından yapılacak duyuru sonrası Açıköğretim Lisesi öğrenci giriş ekranında AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. İşte, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı....

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz açıklamada bulunulmadı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak gerçekleştirildi.

AÖL sınav sonuçlarının on gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL kayıt yenileme işlemi 16 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 23 Haziran tarihinde sona erecek. 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerimizden, öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 17 Temmuz 2006 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemini yaptırabilecek. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz.

