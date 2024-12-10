MEB'den 'Norm Ender' kararı! 'Parla' müfredata giriyor

Ünlü rapçi Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' marşı büyük gündem yaratmış ve beğeni almıştı. Pek çok yerde sıklıkla kullanılan o marşla alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

"PARLA MARŞI, ARTIK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFREDATINA GİRİYOR"

Gelişmeyi Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) sosyal medya hesabından duyurdu. Söz konusu açıklamada "Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor! Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak" denildi.

Paylaşımın görselinde ise "Parla Marşı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor! Sözü ve bestesi sanatçı Norm Ender'e ait olan Parla Marşı resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile tüm dijital eğitim platformlarında 2025 yılı itibari ile yer alacağı sanatçı Norm Ender tarafından açıklandı" ifadeleri yer aldı.

"BİR TEBRİĞİNİZİ ALIRIM"

Rapçi Norm Ender de MESAM'ım paylaşımını alıntılayarak "Bir tebriğinizi alırım" yorumunu yaptı.