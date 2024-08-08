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  4. MEB'den okul kayıtlarıyla ilgili yeni karar! Valiliklere yazı gönderildi; artık e-Okul'dan kurayla yapılacak

MEB'den okul kayıtlarıyla ilgili yeni karar! Valiliklere yazı gönderildi; artık e-Okul'dan kurayla yapılacak

08.08.2024 15:53
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MEB'den 81ilin valiliklerine yazı gönderildi. Okul kayıtlarında bundan böyle uygulanacak yeni yöntemin bildirildiği yazıya göre; 1. sınıf şubeleri ve sınıf öğretmenleri ile 5. sınıf şubeleri artık e-Okul'dan otomatik belirlenecek.

MEB'den okul kayıtlarıyla ilgili yeni karar! Valiliklere yazı gönderildi; artık e-Okul'dan kurayla yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerinin 28-30 Ağustos'ta gerçekleştirileceği belirtilerek, gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

E-OKUL ÜZERİNDEN KURA YÖNTEMİYLE BELİRLENECEK

Bu yıl ilkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri, e-Okul üzerinden kura yöntemiyle 28-30 Ağustos'ta belirlenecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

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5. SINIF ŞUBELERİ E-OKULDAN BELİRLENECEK

İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

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28-30 AĞUSTOS TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu kapsamda; öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, yönergenin "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

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Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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okul meb
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