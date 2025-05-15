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MEB’den yeni hamle! Liselere yeni ders geldi: Not verilmeyecek…

Milli Eğitim Bakanlığı 12 yıllık zorunlu eğitim tartışmaları sürerken liselerle ilgili dikkat çeken bir karara daha imza attı. Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarısını artırmak ve üniversiteye hazırlık sürecini desteklemek için müfredata yeni bir ders daha ekliyor. İşte liselerdeki yeni ders ile ilgili detaylar…

MEB’den yeni hamle! Liselere yeni ders geldi: Not verilmeyecek…

Millî Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve üniversiteye hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yeni bir dersi müfredata dahil ediyor. “Hedef Temelli Destek Eğitimi” adıyla verilecek bu ders, öğrencilerin tercihlerine göre okul idareleri tarafından planlanacak ve haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

Türkiye gazetesindeki habere göre, ders kapsamında Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi birçok alan dersi yer alacak.

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Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saatlik süre ayrılabilecek. İçerikler, ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak. Bu dersin sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek; amaç tamamen akademik destek sunmak olacak.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı üniversite ders lise müfredat
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