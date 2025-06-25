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MEB devreye girsin talebi! Taban maaş, iş güvencesi ve özlük hakları istiyorlar… Özel sektör öğretmenleri yürüyüşe başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaş, iş güvencesi ve özlük hakları talepleriyle İstanbul Kadıköy’den Ankara’ya yürüyüş başlatıyor. Öğretmenler, “Artık dert anlatmaya değil, çözüm talep etmeye geliyoruz” diyerek destek çağrısı yaptı.

MEB devreye girsin talebi! Taban maaş, iş güvencesi ve özlük hakları istiyorlar… Özel sektör öğretmenleri yürüyüşe başladı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (ÖSÖS), taban maaş, sözleşme güvencesi, işkolu düzenlemesi ve özlük haklarına ilişkin taleplerini duyurmak için bugün saat 15.00’te Kadıköy’den Ankara’ya yürüyüş başlatıyor. “Büyük Öğretmen Yürüyüşü” adı verilen eylem, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ancak sonuç alınamayan temasların ardından planlandı.

“Artık dert anlatmaya değil, çözüm talep etmeye geliyoruz” diyen öğretmenler, tüm eğitim camiasına destek çağrısında bulundu.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

BirGün'de yer alan habere göre, sendikanın Mali Sekreteri Umut Erkurt, 4 yıldır kamudaki öğretmenlerle eşit işe eşit ücret istediklerini söyledi. Geçen yıl Meclis önünde 52 gün süren eğitim nöbeti tuttuklarını hatırlattı. Bu süreçte bakanlar, komisyon üyeleri ve vekillerle görüştüklerini belirtti.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun karara bağlandığı gün 10 saatlik toplantıda 20 dakika söz aldık. Sonrasında birçok milletvekili bize, ‘Taban maaş geliyor, hayırlı olsun’ dedi. Komisyon Başkanı Mahmut Özer de özel öğretmenlerin sorunlarını görüşmek üzere toplantı yapılacağını duyurdu” dedi.

Erkurt, Özel Okullar Derneği’nin taleplerine destek verdiğini ancak Özel Öğretim Kurumları Derneği’nin süreci tıkadığını, bakanlığın bu yapının görüşlerini öncelikli tuttuğunu söyledi. “Bir yıldır oyalandık, kandırıldık” dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Özel sektör meb
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