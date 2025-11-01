MEB düğmeye bastı! İlköğretim müfredatına yeni ders eklenecek

MEB’den son dakika hamlesi geldi. 2026 yılında artık ilköğretim müfredatında yeni bir ders daha olacak. İlköğretimde artık bilinçli tüketici dersi de okutulacak. Uygun olan seçmeli derslerin öğretim programlarında bilinçli tüketime yönelik içerikler yer alacak. Ayrıca, eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya kavuşturulacak, bireyselleştirilmiş öğrenme sistemi etkin hale getirilecek ve uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, çocukların genç yaşta belirli alanlarda beceri sahibi, üretken ve sosyal birer vatandaş olarak yer almalarının sağlanması için kaliteli, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacak.

Bu kapsamda okul öncesine erişimin artırılması için gerekli fiziki ve beşeri altyapı oluşturulacak. Okul öncesine eğitimde ihtiyaç duyulan dersliklerin yapımı sürecek.

Kaliteli okul öncesine eğitime erişimi kolaylaştırmak üzere ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak öncelikli bölge ve ailelerin ihtiyaçları için farklı modeller üzerine çalışmalar yapılacak.

Okul öncesi eğitimde geçici köy ana sınıfı, taşıma merkezinde ana sınıfı, evde okul öncesi eğitim erişim modelleri uygulanacak.

Hayırseverlerden ve özel sektörden gelen desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilecek. Bunun için gelen desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi için tüm valiliklere gerekli duyuru, bilgilendirme ve yönlendirme yapılacak.

ÖĞRENCİLER ERKEN YAŞLARDA TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLECEK

Programda, üretici ve tüketici haklarının korunduğu, kalite odaklı, kolay ve düşük işlem maliyetli bir ticaret ortamının sağlanması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek, hassas tüketici gruplarına özel önlemler getirilecek ve uygulamalar güncellenecek.

İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi konularak öğrencilerin erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak, ayrıca uygun olan seçmeli derslerin öğretim programlarında bilinçli tüketime yönelik içeriklere yer verilecek.

OKULDAN KOPMA RİSKİ BULUNAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ MEKANİZMALAR OLUŞTURULACAK

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten, çocuk güvenliğini ve çocuğun iyi olma halini destekleyen eğitim ortamları sağlanacak, eğitim dışına çıkma ve okuldan kopma riski bulunan öğrencilere yönelik önleyici mekanizmalar hayata geçirilecek.

Bunun için özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitimi için beşeri ve fiziki imkanlar artırılacak. Özel eğitim okullarının ve özel eğitim ortamlarının fiziki altyapısı güçlendirilecek.

Temel eğitim döneminde kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim gören öğrencilere yönelik temel matematik ve temel okuryazarlık etkinlik setleri ve programları hazırlanacak.

UZAKTAN EĞİTİM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya kavuşturulacak.

Bireyselleştirilmiş öğrenme sistemi etkin hale getirilecek ve uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek. Yabancı dil öğretimine yönelik dijital içeriklerin platform üzerinden kullanıma sunulacak.

Yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu olan MEBİ'de öğrenme analitiği ve yapay zeka destekli asistan geliştirilerek dijital eğitim platformları ile entegrasyonu sağlanacak.

Olağanüstü durumlarda eğitimin kesintiye uğramasının öğrenme kayıpları üzerindeki etkisini telafi edici çalışmalar yürütülecek.

Eğitim Bilişim Ağının (EBA) içerik yönünden çeşitliliğini artırmak ve zenginleştirmek amacıyla öğretim materyali, eğitsel video, simülasyon ve zenginleştirilmiş kitap türünde içerikler üretilecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Programa göre, okullarda bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile sosyal etkinlikler artırılacak.

Bağımlılıkla mücadele için çeşitli kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle tiyatro, resim, kısa film gibi yarışmalar ile münazara etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bilişim alanında çalışma yapan öğretmen ve öğrencilerin ürünlerini paylaşmaları ve yaygınlaştırmaları amacıyla Ulusal GençTek Zirvesi düzenlenecek.

Öğrenciler arasında iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve gönüllülük bilinci temalı resim, şiir, afiş ve kısa film gibi yarışmalar yapılacak.Kaynak: AABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır