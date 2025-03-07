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MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları açıklandı

07.03.2025 14:03
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında yapılan ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı.

MEB duyurdu! BİLSEM sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci yerleştirme sürecinde aday gösterilen öğrenciler için yapılan ön değerlendirme uygulamaları, 1 Mart'ta tamamlandı.

Ön değerlendirme sonuçları, yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 8 Nisan'dan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan'da başlayacak. Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları, 10-14 Mart tarihlerinde e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.

Sonuçlara, Bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
BİLSEM meb
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