EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

MEB duyurdu: YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu! 30 binden fazla tercih danışmanlığı görevlendirildi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilere destek sağlamak amacıyla ülke genelinde 30 binin üzerinde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile resmi okullarda kurulan birimlerin 11 bin 391’i LGS, 19 bin 232’si ise YKS adaylarına hizmet verecek.

MEB duyurdu: YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu! 30 binden fazla tercih danışmanlığı görevlendirildi...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin, liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerde 30 binin üzerinde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

MEB duyurdu: YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu! 30 binden fazla tercih danışmanlığı görevlendirildi... 1

30 BİN 623 TERCİH DANIŞMANLIĞI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ülke genelindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) tamamı, Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren resmi okullardan 8'inci sınıf öğrencisi bulunan ortaokullar ve 12'nci sınıf öğrencisi olan liselerde, LGS ve YKS tercih danışmanlığı için toplam 30 bin 623 Tercih Danışmanlığı Birimi'nin fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları tamamlandı.

REHBER ÖĞRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Bu kapsamda, 14-24 Temmuz tarihleri arasındaki LGS ile YKS tercih döneminde, öğrenci ve veliler için Türkiye genelinde açılan Tercih Danışmanlığı Birimlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi.

Öğrenci ve veliler, LGS tercih danışmanlığı için oluşturulan 11 bin 391, YKS tercih danışmanlığı için oluşturulan 19 bin 232 tercih birimi arasında kendilerine en yakın birimden hizmet alabilecek.

ÖĞRENCİLERLE BİREYSEL GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Tercih Danışmanlığı Birimlerinde, öğrencilerle yapılacak bireysel görüşmeler doğrultusunda öz farkındalık, akademik yeterlilikleri değerlendirme ve ilgi alanlarına uygun hedef belirleme gibi konularda rehberlik hizmeti sunulacak.

Tercih danışmanlığı hizmetiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel ilkeleri kapsamında öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, akademik başarıları ve mesleki hedefleri doğrultusunda en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

MEB duyurdu: YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu! 30 binden fazla tercih danışmanlığı görevlendirildi... 2

YKS TERCİH DANIŞMANLIĞI BİRİMLERİ

LGS Tercih Danışmanlığı Birimleri tarafından danışmanlık hizmetinin sunulması ve yapılan görüşmelerin e-Rehberlik sistemine işlenmesi 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilmesi beklenen YKS sonuçlarının ardından da belirlenen takvim doğrultusunda YKS Tercih Danışmanlığı Birimleri danışmanlık hizmeti sunacak.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖSYM Başkanı açıkladı: 13 Temmuz sınavları...ÖSYM Başkanı açıkladı: 13 Temmuz sınavları...
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anahtar Kelimeler:
Psikoloji lgs tercih kılavuzu tercih dönemi yks tercih kılavuzu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Aracınız satışa çıkabilir! 6 ay süresi var

Aracınız satışa çıkabilir! 6 ay süresi var

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Orhan Gencebay kiracısıyla davalık oldu! Aldığı kira dikkat çekti

Orhan Gencebay kiracısıyla davalık oldu! Aldığı kira dikkat çekti

Dursun Özbek'ten kafa karıştıran Osimhen açıklaması! Galatasaray masadan kalkıyor mu?

Dursun Özbek'ten kafa karıştıran Osimhen açıklaması! Galatasaray masadan kalkıyor mu?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı açıkladı: 13 Temmuz sınavları...

ÖSYM Başkanı açıkladı: 13 Temmuz sınavları...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.