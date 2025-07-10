MEB duyurdu: YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu! 30 binden fazla tercih danışmanlığı görevlendirildi...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin, liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerde 30 binin üzerinde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

30 BİN 623 TERCİH DANIŞMANLIĞI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ülke genelindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) tamamı, Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren resmi okullardan 8'inci sınıf öğrencisi bulunan ortaokullar ve 12'nci sınıf öğrencisi olan liselerde, LGS ve YKS tercih danışmanlığı için toplam 30 bin 623 Tercih Danışmanlığı Birimi'nin fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları tamamlandı.

REHBER ÖĞRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Bu kapsamda, 14-24 Temmuz tarihleri arasındaki LGS ile YKS tercih döneminde, öğrenci ve veliler için Türkiye genelinde açılan Tercih Danışmanlığı Birimlerinde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi.

Öğrenci ve veliler, LGS tercih danışmanlığı için oluşturulan 11 bin 391, YKS tercih danışmanlığı için oluşturulan 19 bin 232 tercih birimi arasında kendilerine en yakın birimden hizmet alabilecek.

ÖĞRENCİLERLE BİREYSEL GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Tercih Danışmanlığı Birimlerinde, öğrencilerle yapılacak bireysel görüşmeler doğrultusunda öz farkındalık, akademik yeterlilikleri değerlendirme ve ilgi alanlarına uygun hedef belirleme gibi konularda rehberlik hizmeti sunulacak.

Tercih danışmanlığı hizmetiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel ilkeleri kapsamında öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, akademik başarıları ve mesleki hedefleri doğrultusunda en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

YKS TERCİH DANIŞMANLIĞI BİRİMLERİ

LGS Tercih Danışmanlığı Birimleri tarafından danışmanlık hizmetinin sunulması ve yapılan görüşmelerin e-Rehberlik sistemine işlenmesi 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilmesi beklenen YKS sonuçlarının ardından da belirlenen takvim doğrultusunda YKS Tercih Danışmanlığı Birimleri danışmanlık hizmeti sunacak.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır