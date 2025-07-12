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MEB harekete geçti! Özel okullarda yeni dönem! Yönetmelik değişti; yüz tanıma sistemi zorunlu oldu…

MEB’den özel okullarla ilgili önemli bir adım daha geldi. Özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili yapılan değişiklikle birlikte ders takibinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi mecburi olacak, giriş-çıkışlarda yüz tanıma sistemi kullanılacak.

MEB harekete geçti! Özel okullarda yeni dönem! Yönetmelik değişti; yüz tanıma sistemi zorunlu oldu…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili kapsamlı bir değişikliğe gitti. Buna göre, özel eğitim kurumlarında öğrencilerin ve öğretmenlerin ders devam takibini yapmak için kişileri tanımlamak ve doğrulamak amacıyla biyometrik kimlik doğrulama sistemi (BKDS) zorunlu olacak. Kurumlara giriş-çıkışlarda da yüzü net şekilde görüntüleyen kameralı izleme sistemleri kurulacak. Her iki sistemin de en az 90 gün geriye dönük kayıt tutması mecburi hâle getirildi.

ÜCRET ALINMAYACAK

Kayıt için istenen belgeler de güncellendi. Buna göre özel eğitim değerlendirme raporları, varsa gelişim ve bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) belgeleri, biyometrik fotoğraf, veli veya vasi muvafakatnamesi ve BKDS bilgilendirilmiş onam formu talep edilecek. Kuruma kayıt esnasında kullanılan ölçme araçları için ayrıca ücret alınmayacak.

MEB harekete geçti! Özel okullarda yeni dönem! Yönetmelik değişti; yüz tanıma sistemi zorunlu oldu… 1

EVDE DESTEK EĞİTİMİ

Durumu raporla belirlenenlere evde destek eğitimi verilebilecek. Evde verilen eğitimler, yılda en az dört defa denetlenecek. Denetimlerde şartların yerine getirilememesi durumunda brüt asgari ücretin beş katı kadar ceza uygulanacak. Aykırılığın devamı hâlinde idari para cezası beş katı kadar artırılarak verilecek. Üçüncü denetimde de şartların sağlanmazsa, kurum açma izni iptal edilecek.

YALAN BEYANA YAPTIRIM

Ders devam takibini BKDS üzerinde gerçekleştirmeyenlere ödeme yapılmayacak. BKDS sisteminde yapılan manuel girişler de denetime tabi olacak. Gerçek dışı beyanda bulunan kurumlar hakkında yaptırım uygulanacak. Yeni düzenleme 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak. (Türkiye Gazetesi)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Milli Eğitim Bakanlığı özel okul kamera kimlik meb
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