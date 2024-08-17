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MEB Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na artık o kişiler de başvurabilecek

17.08.2024 22:21
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"Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı.

MEB Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na artık o kişiler de başvurabilecek

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın rehberlik ve denetim faaliyetlerinin uygulamalarında karşılaşılan bazı sorunların giderilmesine ilişkin Yönetmelik’te düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

MÜFFETİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVINA FARKLI FAKÜLTELERİN MEZUNLARI DA BAŞVURABİLECEK

Buna göre, bakanlık tarafından gerçekleştirilen Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı’na mühendislik-mimarlık ve teknoloji gibi farklı fakültelerin mezunları da başvuru yapabilecek.

Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre belirlenen ’öğretmenlik alanları ile öğretmenlik dışı alanlar’ esas alınarak yapılacak.

Sınava itirazlar, sınav soruları ve cevap anahtarını da kapsayarak MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri ile uyumlu hale getirildi. Ayrıca, yarışma sınavında başarı gösteren asıl ve yedek adayların başvuru yaptıkları alanlara göre müfettiş yardımcılığına atanmalarına esas olmak üzere sınavın geçerlilik süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müfettiş meb
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