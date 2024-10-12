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  4. MEB önerdi, TBMM'de kabul edildi! 10 bin TL ek maaş geliyor! 230 bin öğretmen yararlanacak…

MEB önerdi, TBMM'de kabul edildi! 10 bin TL ek maaş geliyor! 230 bin öğretmen yararlanacak…

12.10.2024 08:15
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On binlerce atanamamış öğretmen atama beklerken neredeyse 2 yıla yakın bir süredir öğretmen ataması yapılmamışken görev yapan 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açıldı. Başöğretmen olması beklenen 230 bin kişiye 10 bin liraya kadar ek maaş ödenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi ile birlikte öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağı geldi.

MEB önerdi, TBMM'de kabul edildi! 10 bin TL ek maaş geliyor! 230 bin öğretmen yararlanacak…

Öğretmenler için yeni düzenleme 230 bin öğretmene yaradı. Uzman öğretmenlik için 10 yıl öğretmenlik hizmeti yapmak gerekecek. 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapanlara başöğretmen unvanı verilecek. 20 yılı dolduran öğretmenler ise doğrudan başöğretmen olacak. Daha önce uygulamaya konulan kariyer basamakları sınavı da kalkmış oldu. Artık öğretmenlerin hizmet yılı esasına göre kariyerleri planlanacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kanunla birlikte yaklaşık 230 bin öğretmene başöğretmenlik yolu açılmış oldu. Bu öğretmenlere 10 bin TL’ye varan ek maaş ödenecek.

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ÖĞRETMENE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA CEZALAR ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarının işlenmesi hâlinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

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MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK

Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular da düzenleniyor. Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması hâlinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER BAZI HALLER DIŞINDA ÜÇ YIL SÜREYLE BAŞKA BİR YERE ATANAMAYACAK

Bu arada sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabi olacak.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen meb Başöğretmenlik sınavı
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