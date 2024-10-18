EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. MEB önerdi, TBMM’de kabul edildi! Artık sadece KPSS yetmeyecek

MEB önerdi, TBMM’de kabul edildi! Artık sadece KPSS yetmeyecek

18.10.2024 08:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atama bekleyen öğretmenlerle ilgili tepkiler sürerken MEB’in tartışma yarata bir önerisi daha TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. KPSS ve mülakat sonucunda ataması yapılan öğretmenler için artık bu durum yeterli olamayacak. Adayların Milli Eğitim Akademisi'ni de başarı ile bitirmeleri gerekecek. İşte detaylar…

MEB önerdi, TBMM’de kabul edildi! Artık sadece KPSS yetmeyecek

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'te kabul edilen teklif, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖĞRETMENLERİN SORUMLULUKLARI ARTACAK

Bu teklifin içerdiği Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, öğretmenlerin öğrencilerine yönelik sorumluluklarını da artırıyor.

Fakülteden mezun olmak ve akabinde alınan KPSS puanı, öğretmenlik için yeterli olmayacak ve burada Milli Eğitim Akademisi devreye girecek.

Öğretmen olarak istihdam edilecek kişilerin, bu akademideki hazırlık programlarından başarıyla geçmesi gerekecek.

2

ÖĞRETMENLER NASIL SEÇİLECEK?

Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek!

Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek!

Konak Belediyesi'nin Şevval Sam'a ödediği konser ücreti gündemde!

Konak Belediyesi'nin Şevval Sam'a ödediği konser ücreti gündemde!

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı

Bakan Yusuf Tekin imzaladı! 81 il valiliğine 'ders saatleri' genelgesi

Bakan Yusuf Tekin imzaladı! 81 il valiliğine 'ders saatleri' genelgesi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.