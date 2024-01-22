MEB takvimi işaret edilerek 'yarıyıl tatili uzadı' iddiasına açıklama geldi: Sömestr 30 güne mi yükseldi? İşte 2024 sömestr tatili bitiş tarihi...

Geçtiğimiz cuma günü karnelerini alan öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için sömestir tatili resmi olarak bugün (22 Ocak) başladı. Fakat hem öğrenciler hem de velileri sömestir tatilinin uzatıldığı yönündeki iddiaları duyunca şaşırdı.

TATİLİN İLK GÜNÜNDE GÜNDEM OLDU

Tatilin başlangıcının ilk gününde "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası gündeme geldi. Söz konusu iddia sosyal medya platformlarında da yayıldı.

YARIYIL TATİLİ İDDİALARINA RESMİ AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden gelen açıklamayla söz konusu iddia yalanlandı. Açıklamada tatilin uzatıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtilirken "Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

SÖMESTİR NE ZAMAN BİTİYOR?

Buna göre 22 Ocak 2024 tarihinde başlayan yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024'te sona erecek.