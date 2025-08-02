MEB tarih verdi: AÖL 3. Dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı! AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan ve geleceğine yön vermek isteyen binlerce öğrenci için kritik öneme sahip olan 3. dönem sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından öğrenciler, doğru ve yanlış cevaplarını değerlendirerek yaklaşık bir sonuç elde etmeye çalışırken, resmi sonuçların açıklanacağı tarihi de yakından takip ediyordu.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yaptığı duyuru ile bu bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar, MEB'in resmi internet sitesi olan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları veya öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, ders geçme durumlarını, not ortalamalarını ve mezuniyet durumlarını kontrol edebilecekler. Başarısız oldukları dersler için ek sınavlara girme veya sonraki dönemlerde tekrar alma imkanına sahip olacaklar.

SONUÇLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

AÖL sınavlarında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Öğrencilerin aldıkları puan, doğru cevap sayısı/soru sayısı × 100 formülü ile hesaplanacak. Sınavlarda yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek.

Hesaplanan puanlar en yakın tam sayıya yuvarlanacak. Sınavda iptal edilen sorular olması durumunda, bu sorular tüm öğrenciler için doğru kabul edilecek ve puan hesaplamasına dahil edilecek.

MEB, sınav sorularını ve cevap anahtarlarını 23 Temmuz 2025 tarihinde erişime açmıştı. Bu sayede öğrenciler, sınavdan sonra kendi cevaplarını kontrol ederek yaklaşık bir sonuç elde edebilmişlerdi. Ancak resmi sonuçlar, MEB'in değerlendirmesi sonrasında açıklanacak ve nihai sonucu belirleyecek.

ÖĞRENCİLER DİKKAT!

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerin, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirli bir süre içerisinde MEB'e başvurmaları gerekiyor. İtiraz süreci ve detayları hakkında MEB'in resmi internet sitesinden bilgi alınabilir.

AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanacak olması, öğrenciler için önemli bir dönüm noktası. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, geleceklerine dair planlarını daha net bir şekilde yapabilecekler. Tüm öğrencilere başarılar dileriz!