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'MEB yaz tatilini erkene çekiyor' iddiası gündem olmuştu! Bakanlık yetkilileri Mynet'e açıkladı: 'Doğru değil'

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
08.04.2025 09:12
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2025 yılı yaz tatili ile ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir iddia gündem olmuştu. Mynet 'yaz tatili erkene çekiliyor' iddiasını Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine sordu. MEB'den alınan bilgiye göre bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlığı olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. İşte detaylar....

'MEB yaz tatilini erkene çekiyor' iddiası gündem olmuştu! Bakanlık yetkilileri Mynet'e açıkladı: 'Doğru değil'
Mynet Özel Haber

MEB’den son dakika kararı… Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili öncesinde öğrencilerin yaz tatiline ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye gitmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

OKULLARIN YAZ TATİLİ ÖNE ÇEKİLECEK İDDİASI DOĞRU DEĞİL!

Mynet’in bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise yaz tatilinin öne çekilmesi ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Bakanlıktan alınan bilgilere göre tatilin öne çekilmesi ile ilgili bir çalışma yok, herhangi bir çalışma olursa da duyuru yapılacağı bildirildi.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

"Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da iddialar üzerine konu ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı:

Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl 6 Haziran'da başlaması beklenen tatilin kaç gün olacağı henüz bilinmezken, normal şartlar altında okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bayramda köy ziyareti yapacak olması ve yalnızca bir haftalık eğitim için yeniden okullara dönmesinin yaratacağı ekonomik maliyetin önüne geçmek isteyen MEB, bu yıl yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.

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'YAZ TATİLİ ERKENE ALINACAK' İDDİASI

İddialara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdiği belirilmişti ancak bakanlık şu an için böyle bir çalışmanın olmadığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yalanlanan iddia şu şekildeydi:

"6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesinde okulların 2-6 Haziran haftası itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Normal şartlar altında eğitim ve öğretim döneminin son haftasında uygulanan 'sosyal etkinlik haftası' ise sıkışık takvim nedeniyle bu yıl pas geçilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Yaz tatili meb Mynet Özel
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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Nasıl olsa doğru dürüst bir eğitim yok,bol bol tatil yapalım diyorlar,eller havaya modunda bakanlık...
aman bakanım aman ha yazık öğretmenler çalışmaktan helak oldular günde dört saat mesai çok zor bir an önce bi tatil yapsınlar 😁 acaba bu ülkede öğretmenler kadar tatil yapan bir memur kesimi varmı asla zannetmiyorum
okumuş adama ihtiyaç yok sizin özel okullarda yurt dışında yetişen çocuklarınızda onları yönetir. Ohhh Dünyada cennet….
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