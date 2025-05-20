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MEB yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların 2025 yılı başvuru kılavuzu yayımlandı! Yetenek sınavı 2025 yılı başvuruları ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı, yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden okullara ilişkin 2025 yılı başvuru kılavuzunu yayımladı. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile çeşitli program ve projeler uygulayan Anadolu imam hatip liselerine başvuru tarihleri araştırılıyor. Yetenek sınav süreci ve kayıt takvimi, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yürütülecek. Detaylar haberimizde...

MEB yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların 2025 yılı başvuru kılavuzu yayımlandı! Yetenek sınavı 2025 yılı başvuruları ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

MEB yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların 2025 yılı başvuru kılavuzunu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için kılavuz yayımlandı.

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BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine, yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı.

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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 26 Haziran 2025'te ilan edilecek. Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi, 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri, 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yetenek sınavıyla ilgili süreçler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

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EK KONTENJANLAR NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların işlemleri, 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru kılavuzuna, Bakanlığın "meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilir.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı başvuru
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