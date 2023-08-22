MEBBİS öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? MEBBİS 2. yer değiştirme sonucu sorgulama

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ve ikinci yer değiştirme takvimi ile ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette "2023 MEBBİS öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. MEBBİS 2. yer değiştirme sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Başvuru yapan kişiler yer değiştirme sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme kapsamında alınan başvuru sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdeyi vermişti.

İkinci yer değiştirme takvimi de öğretmenler ile paylaşıldı.

Buna göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme talepleri beraber alınacak.

Bakan Yusuf Tekin'in talimatları doğrultusunda 2023 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak ikinci yer değiştirme işlemleri için Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ihtiyaç bulunan bütün norm kadrolar öğretmenlerin tercihine sunulacak.

İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme kapsamında "Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş öğretmenler de mazeretlerinin bulunduğu yere yer değişikliği başvurusunda bulanabilecek.



