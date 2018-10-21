Mecnun Otyakmaz: Beraberlik kabul edebileceğimiz bir sonuç

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da maç sonrası Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Otyakmaz yeni Fenerbahçe yönetimiyle ilk kez karşılaştıklarını ifade ederek kulübe yaptıklarını ziyaretten ötürü teşekkür etti.
Maçı değerlendiren Otyakmaz, "İyi bir maç oldu. Her iki takımın eksiklikleri, sakatları olmasına rağmen iyi mücadele ettiler. Maçın hakkı da beraberlikti. Biz de bazı pozisyonlar bulduk son tercihlerde iyi tercih yapmış olsaydık sonuca ulaşabilirdik. Birkaç tane de Fenerbahçe'nin pozisyonu var ama hiçbiri gol olmadı. Kendi sahamızda kazanmak istememiz rağmen 0-0'lık beraberlik kabul edebileceğimiz sonuç" dedi.
"Bundan sonra lige kopmalar olur"
Ligin 3'te 1'lik bölümünün geride kaldığını ifade eden Otyakmaz, "Bundan sonra alt tarafta açılmalar olacağını düşünüyorum. Artık takımların mazereti kalmadı. Bütün takımların hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdiye kadar ligde alt taraf yakın gitmiş olabilir. Takımların denkliği de bunda önemi olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra ufak tefek kopmalar olabilir" diye konuştu.
Ronaldo tarihe geçti!
Garry Rodrigues Valencia yolcusu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi
Fernando Muslera, Fatih Terim’in soyunma odasında ne söylediğini açıkladı
Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru açıklandı
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
Fenerbahçe'de Slimani Sivasspor maçında yok
Futbolcuların bedelli askerliklerini haziran ayında yapabilmeleri için çalışma yürütülüyor
Higuain: Ronaldo gelince Juventus beni kovdu
Başkandan Vagner Love'a şok küfür!
Okuyucu Yorumları 0 yorum