Mynet Trend

Medeniyetler şehri Mardin'de Kasım'a kadar yer yok!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 26.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Mardin'de aşırı sıcaklar nedeni ile azalan turist sayısı, sonbahar ayları ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Kent 5 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde geçen yıl 3 milyon turist hedefini yakalayan Mardin’de bu sezon 5 milyon turist hedefine emin adımlarla koşmaya devam ediyor.
Binlerce yıllık taş konakları, balon turizmi, tarihi ve otantik dokusu ile tarih turizminin gözde kenti olan Mardin’de eylül ayı ile birlikte artan turist sayısı, kenti adım atılamaz hale getirdi. Yoğunluktan memnun olan esnaf, yerli ve yabancı turistlerin Mardin'i bir kez olsun görmeleri gerektiğini söyledi.

KASIM AYINA KADAR OTELLER DOLU

Sarı sıcak ve açık hava kent müzesi görünümünde olan Mardin’de kasım ayına kadar rezervasyonların yoğun olduğunu kaydeden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'deki otellerin Eylül, Ekim ve Kasım aylarında dolduğunu söyledi.
Yaman, "Bu yıl turist hedefimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Mardin başta olmak üzere kentlerimiz turizmin gözdesi. Huzur devam ettikçe turizm artacak, esnafın yüzü gülecek" diye konuştu.

KENT UZAKDOĞU'DAN GELEN MİSAFİRLERE KAPILARINI AÇTI

Mardin’de Eylül ayı ile birlikte artan turist sayısını ve sezonu değerlendiren Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör ise, kentin bu sezon balon turizmi ile birlikte çok aktif bir şehir haline geldiğini söyledi. Güngör, "Mardin her sezon güzel ama bu sezon balon turizmi ile baya bir aktif hale geldi. Uzak Doğu'dan ciddi talepler var. Kasım sonuna kadar rezervasyonlarımız var. İnanç ve tarih turizmi ile Mardin’e gelen misafirler çok memnun.
Şehit haberlerimizi bizi çok üzdü ama bölgede terör algısını kırmak için çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz geçen yıla oranla 1 milyon konaklama 5 buçuk milyon turist şuan yüzde 75’i gerçekleşti, son dilimde de bunu gerçekleştirirsek hedefimizi arttırarak tutturmuş olacağız" diye konuştu.

Mardin esnafından Rıdvan Görgülü de, kentin ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında olduğunu söyledi. Görgülü, "Turist sayısı Eylül-Ekim ile birlikte yeniden yükselişe geçtik. Turlar yeniden geliyor. Gezilecek yerleri, kahvesi, sabunu, kaburga dolması, yemekleri ile çok güzel bir yer. Dışarıdan Mardin’e çekinerek geliyorlar. Avrupa’dan Mardin’e çekinmeden geliyorlar.

Mardin’e gelenlerin fikri değişiyor. Sokakları tarih kokan ölmeden önce görülmesi gereken bir yer" şeklinde konuştu.
Mardin’e Ankara’dan 3 kez gezmek için gelen Yakup Çıracı ve ailesi kentin misafirperverliğinin ve tarihi dokusunun çok güzel olduğunu ifade ederek batıda yaşayan herkesi Mardin’i görmeye davet etti.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Japon Harry Potter, görenleri hayrete düşürüyor!Japon Harry Potter, görenleri hayrete düşürüyor!
İlginç olayların ülkesi! Burada nüfusun %95'i erkekİlginç olayların ülkesi! Burada nüfusun %95'i erkek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Seyahat mezopotamya oteller doldu

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Göbeklitepe'den sonra gözler oraya çevrildi

Göbeklitepe'den sonra gözler oraya çevrildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japon Harry Potter Halno Kujiraoka, süpürgesinin üstünde dünyayı geziyor!

Japon Harry Potter, görenleri hayrete düşürüyor!

İlginç olayların ülkesi Vatikan! Burada nüfusun %95'i erkek

İlginç olayların ülkesi! Burada nüfusun %95'i erkek

Dünyanın en yaşanılası yeri olan İsviçre hakkında daha önce duymadığınız bilgiler!

Dünyanın en yaşanılası yeri! İşte bilmeniz gerekenler...

Kapadokya'da yeni etkinlik: Klasik otomobil turu

Kapadokya'ya gidecekseniz bunu yapmadan dönmeyin

Van Gölü cilt için şifa kaynağı

Dünyanın en büyüğü! Meğer şifa kaynağıymış

Anadolu Selçuklu Sultanı yaptırmıştı! İşte turistlerin son gözdesi

Anadolu Selçuklu Sultanı yaptırmıştı! Turistlerin son gözdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.