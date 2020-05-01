Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2017'de 1-0 galip geldiği Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden Trabzonspor, 18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani katılımıyla yeni tesisinin açılışını gerçekleştirmişti.

Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen tek spor tesisi olan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan 41 bin 461 seyirci kapasiteli Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor maçlarını oynuyor. Bordo-mavililer, yeni stadyumdaki üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak devam ettiği mücadelesine korona virüs salgını nedeniyle ara verse de çok özlediği taraftarıyla birlikte yeniden şampiyonluk mücadelesi vereceği günleri iple çekiyor. Sessizliğe bürünen dev tesis denizden ve havadan görüntülendi.

LİGDE 57 MAÇ YAPTI

Taraftarı ile birlikte buluşacağı günü iple çeken bordo-mavili takım yeni stadyumunda ilk maçını 29 Ocak 2017'de Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakadan 4-0 galip ayrılan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. Söz konusu maçlarda 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.