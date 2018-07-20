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Medipol Başakşehir 0 - 1 Akhmat Grozny

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.07.2018 20:07 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir hazırlık karşılaşmasında FC Akhmat Grozny'a 1-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir 0 - 1 Akhmat Grozny

Avusturya'nın Salzburg kentinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir, üçüncü hazırlık maçında Rusya temsilcisi Akhmat Grozny ile karşılaştı.

Turuncu-mavili ekip karşılaşmaya, Volkan - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan, Visça, İrfan Can, Frei ve Bajic 11 ile çıktı.

  1. dakikada Semenov takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı Akhmat Grozny'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rusya temsilcisi Akhmat Grozny, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Akhmat Grozny

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