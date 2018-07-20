Medipol Başakşehir 0 - 1 Akhmat Grozny

Avusturya'nın Salzburg kentinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir, üçüncü hazırlık maçında Rusya temsilcisi Akhmat Grozny ile karşılaştı.
Turuncu-mavili ekip karşılaşmaya, Volkan - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan, Visça, İrfan Can, Frei ve Bajic 11 ile çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rusya temsilcisi Akhmat Grozny, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
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