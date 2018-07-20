Medipol Başakşehir 0 - 1 Akhmat Grozny

Avusturya'nın Salzburg kentinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir, üçüncü hazırlık maçında Rusya temsilcisi Akhmat Grozny ile karşılaştı.

Turuncu-mavili ekip karşılaşmaya, Volkan - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan, Visça, İrfan Can, Frei ve Bajic 11 ile çıktı.

dakikada Semenov takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı Akhmat Grozny'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rusya temsilcisi Akhmat Grozny, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

