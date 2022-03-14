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Medipol Başakşehir 0-1 Fraport TAV Antalyaspor (Maç Sonucu)

14.03.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 29. haftasında hava koşulları nedeniyle 13 Mart Pazar günü yerine bugün oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir 0-1 Fraport TAV Antalyaspor (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü oynanması gereken Medipol Başakşehir ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması olumsuz hava koşulları ve konuk ekibin İstanbul'a gelememesi nedeniyle 14 Mart Pazartesi'ye ertelendi. İki takım bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

  1. dakikada Doğukan'ın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca konuk ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Antalyaspor puanını 38 yaptı. Üst üste 3. maçında puan kaybı yaşayan Medipol Başakşehir 47 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor İstanbul Başakşehir
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