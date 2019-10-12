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Medipol Başakşehir 1 - 0 BTC Türk Yeni Malatyaspor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.10.2019 20:54 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir 1 - 0 BTC Türk Yeni Malatyaspor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında yapılan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İstanbul temsilcisi, Brezilyalı yıldız oyuncusu Robinho'nun 71. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Medipol Başakşehir Btc Turk Yeni Malatyaspor

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