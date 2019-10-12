Medipol Başakşehir 1 - 0 BTC Türk Yeni Malatyaspor

Ba\u015fak\u015fehir Fatih Terim Stad\u0131'n\u0131n yan\u0131ndaki antrenman sahas\u0131nda yap\u0131lan m\u00fccadelenin ilk yar\u0131s\u0131 0-0 e\u015fitlikle sona erdi.\n\u0130stanbul temsilcisi, Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z oyuncusu Robinho'nun 71. dakikada kaydetti\u011fi golle sahadan 1-0 galip ayr\u0131ld\u0131.PARTNERG\u00fczellikleriyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan en seksi fenomenlerRobinho i\u00e7in transfer itiraf\u0131: \u0130stiyoruzBuruk ka\u00e7an 3 puana yan\u0131yor
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