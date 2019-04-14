Medipol Başakşehir 13 maç sonra mağlubiyetle tanıştı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Ligde en son sahasında Sivasspor’a mağlup olan Başakşehir, bu maçtan sonra oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ve Sivasspor dışında Kasımpaşa'ya kaybetti.



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