Medipol Başakşehir, 18 yaşındaki Sekou Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Koronavirüs nedeniyle ligler ertelenirken, Başakşehir gelecek sezonun planlamasına başladı. Gine milli takımının 18 yaş altı grubunda oynayan Sekou Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ortaya çıktı. Haberi duyuran Gine basını fotoğraf da paylaştı. Başakşehir henüz bu konu ile ilgili bir açıklama yapmazken oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.

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