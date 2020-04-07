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Medipol Başakşehir, 18 yaşındaki Sekou Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Gine U17 Milli takımında oynayan 18 yaşındaki Sekou Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, 18 yaşındaki Sekou Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Koronavirüs nedeniyle ligler ertelenirken, Başakşehir gelecek sezonun planlamasına başladı. Gine milli takımının 18 yaş altı grubunda oynayan Sekou Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ortaya çıktı. Haberi duyuran Gine basını fotoğraf da paylaştı. Başakşehir henüz bu konu ile ilgili bir açıklama yapmazken oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.

GİNE BASINI YAZDI

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