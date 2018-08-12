Medipol Başakşehir 2 - 0 Trabzonspor (Maç özeti)

Süper Lig'in ilk haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken ev sahibi Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0 geçerek sezona galibiyetle başladı. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Manuel da Costa'dan ve 90+1. dakikada Emmanuel Adebayor'dan geldi. TRABZONSPOR'A KARŞI 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR Abdullah Avcı'nın ekibi Başakşehir, Trabzonspor'a karşı kaybetmeme serisini 7 maça çıkartırken sezona 3 puanla başladı. Ünal Karaman ile ilk resmi maçına çıkan Trabzonspor ise ligin ilk haftasını puansız kapattı. Başakşehir, İstanbul'da ise Trabzonspor'a en son 2012 yılında yenilmişti. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise Sivasspor ile sahasında karşılaşacak. MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Trabzonspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, Burnley maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere'nin Burnley ekibi ile yaptıkları maçın ilk 11'de oynayan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'i yedeğe çekerken, İrfan Can Kahveci'yi kadroya almadı. Avcı, Trabzonspor karşısında bu futbolcuların yerine Soner Aydoğdu, Gökhan İnler ve Milos Jojic'i görevlendirdi.

Milos Jojic ve Soner Aydoğdu, turuncu-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına 11'de başladı. İstanbul temsilcisinde sakatlıktan yeni çıkan Emmanuel Adebayor yedekler arasıda yer aldı. Volkan Babacan yine yedek Medipol Başakşehir'de milli kaleci Volkan Babacan, Trabzonspor maçında yedekler arasında yer aldı. Karşılaşmada Mert Günok'u kaleyi emanet eden Abdullah Avcı, Volkan Babacan'ı yedekte tuttu. Volkan Babacan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley ile oynanan maçta da yedek kalmıştı. Ünal Karaman'ın ilk heyacanı Sezonun ilk resmi maçına Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili ekibin başında siftah yapmış oldu. Bordo-mavili takım, sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Karaman yönetiminde ilk resmi sınavını Medipol Başakşehir karşısında verdi. Uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor'da 2009 yılında sportif direktör olarak göreve başlayan Karaman, 2009-2010 sezonunda Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından, bir maçta da antrenör olarak takımın başında bulunmuştu.

Bordo-mavililer, 2009-2010 sezonunda ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti. Trabzonspor'da Toure ilk maçına çıktı Trabzonspor'un yeni transferlerinden Zargo Toure, bordo-mavili forma altında ilk resmi maçını Medipol Başakşehir'e karşı oynadı. Teknik direktör Ünal Karaman, Senegalli oyuncuyu stoperde Mustafa Akbaş ile görevlendirdi. Trabzonspor'un bu sezon renklerine kattığı İranlı oyunculardan Majid Hosseini yedekler arasında yer alırken, sakat olan Vahid Amiri ise maçın kadrosunda bulunmadı. Bordo-mavili takımda sakatlıkları olan Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi de kadroda yer almadı. Onur Kıvrak ilk 11'de Trabzonspor'da geçen sezonun son bölümünde geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren kaleci Onur Kıvrak, maça ilk 11'de çıktı. Tecrübeli kaleci, geride kalan sezonun 29. haftasında Osmanlıspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki son 5 maçta görev alamamıştı.

Onur Kıvrak, bu sezon takımının oynadığı 3 hazırlık maçında forma giydi. Bu arada, Trabzonsporlu taraftarlar statta kendilerine ayrılan yeri doldururken, diğer bölümlerde büyük boşluklar dikkati çekti. MAÇTAN DAKİKALAR 24. dakikada Sosa'nın ceza sahasına gönderdiği topu penaltı noktası civarındaki Yusuf Yazıcı göğsüyle Rodallega'ya indirdi. Kolombiyalı golcünün bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30. dakikada Gökhan İnler'in yaklaşık 30 metreden çıkardığı sert şutta kaleci Onur Kıvrak, soluna gelen topu kornere çeldi.

31. dakikada sağdan Visca'nın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Epureanu, uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top arka direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Sosa'nın ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda, savunmaya çarpan top yükseklik kazanarak ceza sahasına indi. Altıpas gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Onazi, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

34. dakikada ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük durumda topla buluşan Bajic, meşin yuvarlağı sağdan bindirme yapan Caiçara'nın önüne bıraktı. Bu oyuncunun uygun durumda şutunda top yandan auta gitti.

43. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde, altıpas gerisinde yükselen Da Costa'nın kafayla vurduğu top yan direğe çarparak çizgiyi geçti. Kaleci Onur Kıvrak, çizgiyi geçen meşin yuvarlağı çelerken kale sahasındaki Elia topu filelere gönderdi. Yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu, Da Costa'nın kafa vuruşu sonrasında orta sahaya koşarak ilk pozisyonda gol olduğunu belirtti.