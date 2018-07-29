Medipol Başakşehir Avusturya'ya gitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Hazırlıklarını 2 Ağustos Perşembe gününe kadar Avusturya'da sürdürecek turuncu-lacivertli ekip, THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'ndan Salzburg kentine hareket etti. Medipol Başakşehir, kamp programı dahilinde yarın Almanya temsilcisi Stuttgart, 2 Ağustos'ta da bir diğer Alman ekibi Bayer Leverkusen ile hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan, rahatsızlığı nedeniyle takımın ilk kampına katılamayan Emmanuel Adebayor da kafilede yer aldı.

