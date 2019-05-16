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Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği

İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre Belözoğlu'nun çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bugün yaptığı idmanda da yer almadı. Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili karar, kalan iki gündeki iyileşme sürecine göre verilecek.

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