Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu belirsizliği

İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre Belözoğlu'nun çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.
Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bugün yaptığı idmanda da yer almadı. Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili karar, kalan iki gündeki iyileşme sürecine göre verilecek.
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