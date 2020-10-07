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Medipol Başakşehir'de Guiliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.10.2020 21:18 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Guiliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Guiliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.


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