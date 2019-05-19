Medipol Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan rakibiyle oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir de Türk Telekom'da kazanma durumunda şampiyon olacak.
Medipol Başakşehir'den maç öncesinde Twitter'dan bir mesaj geldi. 10.05'te Atılan mesajda, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık..." ifadelerine yer verildi.
Abdülkadir ve Yusuf için transfer sözleri
''Beşiktaş için üçüncülük başarısızlık''
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Kadınlarda zafer Lyon'un
Şampiyon Saraybosna
İşte 1. Lig'deki play-off eşleşmeleri
Bundesliga'da şampiyon yine Bayern
UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura
Terim rekorunu geliştirme peşinde
Mustafa Cengiz'den şampiyonluk sözleri
Eljif Elmas'ı isteyen takımı açıkladı
Görevine son verildi!
Fenerbahçe gol kaçırmada ikinci sırada
Ozan Kabak'a Türk takım arkadaşı! Resmen açıklandı
Cengiz Ünder'de veda mesajı
Slaven Bilic için Celtic iddiası
Okuyucu Yorumları 0 yorum