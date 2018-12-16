Maç bitti, ortalık karıştı! Flaş kavga

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Joseph Attamah ile Sofiane Feghouli soyunma odası koridorlarında birbirine girdi.

1-1 sona eren karşılaşma sonrasında soyunma odasına arbede yaşandığı ortaya çıktı. Maç bitiminde iki takım oyuncuları soyunma odası tüneline girerken Attamah ile Feghouli tartıştı.

Ağız dalaşı ile başlayan tartışmada Feghouli ile Attamah birbirlerinin üzerine yürüyünce tansiyon yükseldi. İki futbolcunun birbirlerine hamle yapması üzerine takım arkadaşları da eklenince koridorda ortalık karıştı. Araya giren antrenörler tartışmanın büyümesini engelledi.

SAHADA DA GERGİNLİKLER YAŞANDI

Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında bir ikili mücadele sonunda Emre Belözoğlu ve Fernando tartıştı. İki oyuncu maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırırken Emre Belözoğlu gelecek haftaki müsabakada cezalı duruma düştü.

(FutbolArena)





