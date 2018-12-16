SPOR

Maç bitti, ortalık karıştı! Flaş kavga

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının ardından, soyunma odası koridorlarında kavga çıktığı öğrenildi. Galatasaray'dan Feghouli, Medipol Başakşehir'den ise Attamah maçın ardından koridorlarda birbirlerine girdiler.

Maç bitti, ortalık karıştı! Flaş kavga

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Joseph Attamah ile Sofiane Feghouli soyunma odası koridorlarında birbirine girdi.

1-1 sona eren karşılaşma sonrasında soyunma odasına arbede yaşandığı ortaya çıktı. Maç bitiminde iki takım oyuncuları soyunma odası tüneline girerken Attamah ile Feghouli tartıştı.

Ağız dalaşı ile başlayan tartışmada Feghouli ile Attamah birbirlerinin üzerine yürüyünce tansiyon yükseldi. İki futbolcunun birbirlerine hamle yapması üzerine takım arkadaşları da eklenince koridorda ortalık karıştı. Araya giren antrenörler tartışmanın büyümesini engelledi.

SAHADA DA GERGİNLİKLER YAŞANDI

Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında bir ikili mücadele sonunda Emre Belözoğlu ve Fernando tartıştı. İki oyuncu maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırırken Emre Belözoğlu gelecek haftaki müsabakada cezalı duruma düştü.

(FutbolArena)

20181215_2_33951770_39935776_Web

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Başakşehir kaçtı, G.Saray yakaladı!Başakşehir kaçtı, G.Saray yakaladı!
Süper Lig'e damga vuran maç!Süper Lig'e damga vuran maç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Sofiane Feghouli

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

F.Bahçe Akhisar'da yıkıldı! Küme düşme hattındalar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Trabzon'dan F.Bahçe'ye karşı dev zafer!

Ersun Yanal'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Ersun Yanal'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maç bitti, ortalık karıştı! Flaş kavga

Maç bitti, ortalık karıştı! Flaş kavga

Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

Başakşehir kaçtı, G.Saray yakaladı!

Konyaspor 3 - 2 Kasımpaşa

Süper Lig'e damga vuran maç!

Çaykur Rizespor 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

2 penaltı kaçtı, puanlar paylaşıldı!

Demir Grup Sivasspor 4 - 0 Ankaragücü (Spor Toto Süper Lig)

Sivasspor durdurulamıyor! Farka koştular

İşte Arjen Robben'in yeni takımı!

İşte Arjen Robben'in yeni takımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.