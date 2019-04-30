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Medipol Başakşehir'in başarısı FourFourTwo dergisinde

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 30.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü İdari Direktörü Mustafa Eröğüt, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçte biri bütçeye sahip olmalarına karşın teknik direktör Abdullah Avcı ile başarıyı yakaladıklarını kaydetti.

Medipol Başakşehir'in başarısı FourFourTwo dergisinde

İngiltere'nin FourFourTwo dergisi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Medipol Başakşehir'in başarısını incelediği habere 6 sayfa ayırdı.

Dergiye açıklamalarda bulunan kulüp idari direktörü Mustafa Eröğüt, birçok takımdan teklif gelmesine karşın teknik direktör Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'de kaldığını belirterek, "Bütçemiz, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçte biri kadar olmasına rağmen teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile başarıyı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Kulübün 8 hissedarının olduğunu aktaran Eröğüt, "Bizde seçim ve başkanlık değişimi yok. Uzun vadeli planlar ve kalıcı başarı istiyoruz. 2014 yılında yola çıktığımızda hedefimiz, ilk 5 yılda UEFA Avrupa Ligi, 8 yılda ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmekti. Ligde de şampiyon olmak istiyorduk ve beklediğimizden hızlı gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dergide görüşlerine yer verilen kulübün medya sorumlusu Coşkun Gülbahar ise "Bu sezon tarih yazmak istiyoruz. Biz Türkiye'de 6'ncı şampiyon olacağız. Bu sezon 4 bin kombine bilet sattık. Maç başına seyirci ortalamamız 5-6 bin civarında. Daha fazla taraftar kazanmak için başarılı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir FourFourTwo

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Galatasaraya ile Fenerbahçenin bütçesinin üçte biri bütçeye sahiplermiş yersen tabiki biliriz başakşehir sizi iyi biliriz ardaların adebayorların emrelerin robinhoların paralarının degirmeni nerden kimden geliyor iyi biliriz biz söylesene en çok sponsor kazancı bizde desene nasıl oldugunuda anlatsana kamuoyu aydınlatma platformuna açıklama bile yapmıyorsunuz oyuncuları nasıl kac paraya aldıgınızı falan bırakın bu işleri kulubun borcu yok sponsor gelirlerinde en cok kazanan başakşehir üstüne arkanızda sağlam asıl bizimkilerin bütcesi sizin üçte biriniz degil arkası sağlam başakşehir seni hı hı
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