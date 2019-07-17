Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımıyla yeni formalar taraftarların beğenisine sunuldu. Takımın forma sponsoru olan Macron firmasının Münih'teki merkezinde başlayan video, takımın üç önemli ismi Robinho ile yeni transferler Aziz Eraltay ve Fredrik Gulbrandsen'in yeni sezon formaları ile görülmesiyle devam etti.
Gulbrandsen lacivert, Aziz Eraltay turuncu ve takımın yıldızı Robinho da alternatif olarak üretilen gri forma ile topla hünerlerini sergiledi. Medipol Başakşehir'in yeni sezon formaları bugün satışa çıktı.
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