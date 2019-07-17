SPOR

Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 17.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın, 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımıyla yeni formalar taraftarların beğenisine sunuldu. Takımın forma sponsoru olan Macron firmasının Münih'teki merkezinde başlayan video, takımın üç önemli ismi Robinho ile yeni transferler Aziz Eraltay ve Fredrik Gulbrandsen'in yeni sezon formaları ile görülmesiyle devam etti.

Gulbrandsen lacivert, Aziz Eraltay turuncu ve takımın yıldızı Robinho da alternatif olarak üretilen gri forma ile topla hünerlerini sergiledi. Medipol Başakşehir'in yeni sezon formaları bugün satışa çıktı.

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
''Türkiye özgürlük ülkesi''''Türkiye özgürlük ülkesi''
Mehmet Topal'a sürpriz talipMehmet Topal'a sürpriz talip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başakşehir Spor Toto Süper Lig robinho Aziz Eraltay

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Galatasaray'da flaş transfer

Galatasaray'da flaş transfer

Gaston Campi Trabzon'da

Gaston Campi Trabzon'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

G.Saray ve Fatih Terim için şok sözler

G.Saray ve Fatih Terim için şok sözler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

Demba Ba: Türkiye tam bir özgürlük ülkesi

''Türkiye özgürlük ülkesi''

Başakşehir'in gözü Mehmet Topal'da

Mehmet Topal'a sürpriz talip

Furkan Soyalp: Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyor

''Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyoruz''

Başakşehir'den çift antrenman

Başakşehir'den çift antrenman

Başakşehir'in hedefindeki isim Yunis Abdelhamid

İşte Başakşehir'in hedefindeki isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.