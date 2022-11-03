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Medusa kostümüyle gündem olan Sibil Çetinkaya'nın iç gösteren bluzuna yorum yağdı!

03.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Sibil Çetinkaya, iç gösteren bluzuyla adından söz ettirdi. Düşük bel pantolon tercih eden Sibil Çetinkaya'ya, takipçileri tarafından eleştiri yağdı.

Medusa kostümüyle gündem olan Sibil Çetinkaya'nın iç gösteren bluzuna yorum yağdı!

Cadılar Bayramı kostümüyle gündeme oturan Sibil Çetinkaya, bu defa transparan bluzuyla dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya'nın transparan bluzuna yorum yağdı! Takipçileri yerden yere vurdu

Fileli bluz ve düşük bel pantolon giyen Sibil Çetinkaya'ya takipçileri kayıtsız kalamadı.

Sibil Çetinkaya'nın transparan bluzuna yorum yağdı! Takipçileri yerden yere vurdu

Sosyal medya kullanıcıları, ''Düşük bel insanı olduğundan daha kilolu gösteriyor'', ''Bu defa beğenmedim Sibil'' ve ''Etiketlerini çıkarmadıysan iade et'' gibi çok sayıda oumsuz yorum yapıldı.

Sibil Çetinkaya'nın transparan bluzuna yorum yağdı! Takipçileri yerden yere vurdu

Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı kutlamasında Medusa kostümü giymişti.

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Göğüs uçlarını metal halkayla örten Sibil Çetinkaya, magazin aleminin ilgi odağı olmuştu.

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Instagram'da 500 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya'nın YouTube'da ise 370 bini aşkın abonesi mevcut.

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Sibil Çetinkaya transparan bluzuyla poz verdi! Takipçileri yerden yere vurdu

Transparan şıklık!

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