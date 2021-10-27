Megan Barton Hanson, seksi Cadılar Bayramı kostümüyle Instagram’ın müstehcenlik sınırlarını zorladı

Megan Barton Hanson, İngiliz televizyonlarında katıldığı reality şovlarla adını duyurmayı başardı. Eskiden striptizci olan şimdilerde ise iç çamaşırından cinsel ilişki oyuncaklarına kadar pek çok şeyi kendi tasarladığı bir markası olan Hanson, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı başarıyor.

27 yaşındaki Love Island yıldızı, kedi desenli siyah iç çamaşırıyla şov yaptı. İç çamaşırıyla birlikte file çorap ve kedi tacı takan yıldız ismin fotoğrafı on binlerce beğeni topladı.

