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Megastar Tarkan'a da mega yat yakışırdı! Milyon euroluk seçim

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 10:58
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Son günlerde eşiyle romantik pozlarını paylaşarak dikkat çeken Tarkan yaz için kararını verdi. Mega bir yat alarak gündeme gelen Tarkan ailesiyle mavi yolculuğa çıkacak.

Megastar Tarkan'a da mega yat yakışırdı! Milyon euroluk seçim

Pınar Tevetoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Liya adında bir kızı bulunan Tarkan, eşiyle 8'inci evlilik yıl dönümlerini Boğaz'da teknede kutlamıştı.

Eşiyle romantik pozlarını da paylaşan Tarkan'ın aşk dolu paylaşımları gündem olmuştu. Tarkan şimdi de seçimiyle gündemde.

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın yazısını göre megastar mega bir yat aldı. İddiaya göre ailesiyle rahat bir tatil için kesenin ağzını açan Tarkan yaz planını yaptı.

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Milyon euroluk yatıyla haziranda ‘MaviYolculuk’a çıkacak olan Tarkan ve ailesi İspanya, İtalya, Fransa sahillerini gezecekler.

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İddialara göre Tarkan'ın aldığı mega yatın dekorasyonunu da eşi Pınar Tevetoğlu yapmış.

Vitrin


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Tarkan Pınar
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